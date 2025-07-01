Недобросовестные управляющие компании Подмосковья выплатят штрафы в 7 млн рублей

За прошедшую неделю в Подмосковье рассмотрели 81 дело в области жилищного надзора и лицензионного контроля. За допущенные нарушения управляющим организациям региона выписали штрафы на 7,44 миллиона рублей.
В процессе приняли участие инспекторы отделов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО и представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Нарушения обнаружили в 20 городских и муниципальных округах.
Чаще всего компании не соблюдали установленный уровень и режим предоставления коммунальных услуг, имели проблемы с лицензиями, игнорировали законодательство (не раскрывали информацию и сроки ответов на обращения), а также не проводили техобслуживание газового оборудования.
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