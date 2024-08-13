Неделю профилактики сердечно-сосудистых заболеваний провели в Мытищах

Очередная диспансеризация прошла в Мытищах с 5 по 11 августа. Врачи вели прием жителей в поликлиниках и мобильных комплексах в рамках недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Жители Мытищ могли обратиться в поликлиники округа или проверить здоровье у специалистов выездных бригад. Диспансеризацию в отдаленных населенных пунктах округа проводили с помощью современных мобильных комплексов, которые поступили в Мытищинскую больницу.

«Около 45% гипертоников не знают, что они имеют высокие цифры артериального давления. Не случайно гипертонию называют „тихим убийцей“: она ведет к высокому риску развития инсульта, инфаркта миокарда, сердечно-сосудистой смерти. Правильно подобрать комплекс препаратов, которые смогут надежно защитить вас от преждевременного развития ишемической болезни и нарушений мозгового кровообращения, поможет врач», — сказал руководитель Регионального сосудистого центра Сергей Какорин.

Необходимые документы для обращения на диспансеризацию: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Специалисты напоминают, что помимо своевременного выявления заболеваний важно соблюдать правильное питание, заниматься физической активностью и отказаться от вредных привычек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».