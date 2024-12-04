«Неделю функциональной грамотности» проведут для школьников в Подольске

Ежегодный марафон мероприятий организуют в Подмосковье уже в четвертый раз. Участвовать в нем будут 29 образовательных учреждений Подольска.

С 9 по 13 декабря в рамках тематической недели для учеников и преподавателей будут проводиться открытые уроки, практические занятия, деловые игры, семинары и другие школьные и муниципальные мероприятия. Они будут базироваться на основных направлениях функциональной грамотности: читательском, естественно-научном и математическом.

Планируется, что всего в «Неделе функциональной грамотности» примут участие около 48 тысяч воспитанников учебных заведений городского округа. Такие мероприятия способствуют приобретению новых знаний и практических навыков, а также профориентации школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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