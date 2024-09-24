Неделю безопасности пациентов провели врачи «НИКИ детства» в Мытищах

Лозунг кампании «Улучшение диагностики для безопасности пациентов» в 2024 году — «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!». Адресован он в большей степени родителям, чтобы напомнить о необходимости регулярных профилактических осмотров детей. Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева обратила особое внимание на то, что ранняя диагностика болезни напрямую влияет на исход заболевания. Подобные визиты к специалистам формируют у ребенка и позитивный образ врача, что в будущем помогает ему не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в больницу.

Пациентам центра напомнили и о том, насколько важно прививать детям привычки: мыть руки, соблюдать личную гигиену, использовать антисептики. Правильное и ответственное отношение к здоровью необходимо формировать с самого детства. Ребенок должен уметь сказать «нет», если ему предложат сигарету или алкоголь, понимая, что это нанесет вред его организму. Особое внимание родителей обратили и на опасность «залечивания» лекарствами без назначения врача, ориентируясь на информацию от знакомых или из интернет-ресурсов.

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