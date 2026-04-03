Неделю высоких технологий проведут для детей в Электростали

На базе Центра цифрового образования детей «IT-Куб. Электросталь» стартовала Неделя высоких технологий и техпредпринимательства. Организатором мероприятия выступает Министерство образования Московской области при поддержке педагогического коллектива центра.

Неделя нацелена на вовлечение школьников в проектную и исследовательскую деятельность по направлениям цифровых, инженерных и атомных технологий. Программа объединяет базовые курсы по алгоритмизации и программированию, деловые игры, симуляторы управления и научно-популярные занятия.

«Современное образование в Московской области строится на принципах практикоориентированности и междисциплинарности», — подчеркнули в пресс-службе Министерства образования Московской области. Неделя высоких технологий демонстрирует, как игровые механики, проектная работа и решение реальных кейсов формируют у школьников технологическую грамотность и чувство сопричастности к развитию экономики региона и страны.

Программа охватывает разные возрастные группы. Для учащихся начальной школы организовано занятие «Космическая миссия» в лаборатории программирования на Scratch. В блоке социально ориентированных технологий прошел урок «Энергия добра», объединяющий тематику энергетики и социальной ответственности.

В лабораториях робототехники и кибербезопасности проведен «Атомный урок. Гордость. Вдохновение. Мечта!», который знакомит с принципами работы атомных станций и ледокольного флота. Для развития предпринимательских компетенций в лаборатории Python организована игра «Построй свою империю».

Завершает программу лаборатория графического дизайна с кейсом «ИИ: ожидание/реальность», где участники проводят сравнительный анализ эволюции представлений об искусственном интеллекте.