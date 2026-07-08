Неделя семейных торжеств пройдет в парках Богородского округа

Богородские парки подготовили насыщенную программу, посвященную Дню семьи, любви и верности. Жителей и гостей округа ждут концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия, выставки и праздничные программы для всей семьи.

Главной площадкой празднования в среду станет Центральный парк. В 16:00 начнется общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк». Для гостей организуют фотовыставку «Семейные архивы», пленэр на открытом воздухе и развлекательную программу «Семейные старты».

С 17:00 начнут работу творческие мастер-классы, а в 18:30 состоятся парад семей и выступление эстрадно-джазового оркестра «Джи пи Биг бэнд» под руководством Александра Дубровского. Завершится праздник торжественным чествованием семей Богородского края.

В субботу Центральный парк откроет день легкоатлетическим забегом «5 верст», который начнется в 9:00. В это же время в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу. В 12:00 на главной площади состоится игровая программа для детей.

В субботу парки «Роща» и Глуховский также присоединятся к общеобластному мероприятию «Семья. Лето. Парк». С 11:00 гостей ждут концертная программа, кулинарные и творческие мастер-классы, познавательные лекции и другие активности. Во второй половине дня продолжатся мероприятия системного расписания. В парках Глуховский и «Липовая аллея» они начнутся в 17:00, а в парке «Роща» — в 16:00. Посетителей ждут спортивные, творческие и развлекательные программы.

В воскресенье праздничная программа продолжится сразу в четырех парках округа — Центральном, Глуховском, «Роще» и «Липовой аллее». С 12:00 для гостей организуют игровые, спортивные и творческие мероприятия, а в 13:00 в Центральном парке состоится концерт эстрадного оркестра «Джи пи Биг бэнд».