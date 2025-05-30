Неделя промышленного туризма начнется в Подмосковье 2 июня

Неделя промышленного туризма стартует в Московской области 2 июня. Ее запускает Министерство инвестиций, промышленности и науки региона.

В течение семи дней все желающие смогут побывать на крупных заводах и предприятиях области, заглянуть в производственные цеха, узнать, как создаются разные товары и как устроена работа изнутри. Экскурсии проведут по предприятиям из разных сфер — от космической промышленности до народных ремесел.

В программе участвуют около десяти компаний, в том числе ракетно-космическая корпорация «Энергия» в Королеве, завод спасательного оборудования «Самоспас» в Истре, производитель лабораторной техники «Праймлаб» и другие.

Ознакомиться с расписанием экскурсий и записаться на них можно по ссылке.