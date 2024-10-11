Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся прошла в Мытищах

Приемы жителей Мытищ по получению консультации и помощи в решении трудовых споров проводились неделю на базе местной общественной приемной партии «Единая Россия». Встречу провели депутаты «Единой России» всех уровней, а также представители организаций-партнеров.

Жители из Мытищ на неделе приемов по защите прав трудящихся обращались с различными вопросами, связанными с трудовой деятельностью: разъяснение трудового законодательства, информация о трудовых ставках и оплате за сверхурочную работу, а также помощь в трудоустройстве. Все обратившиеся получили консультации о своих трудовых правах, важных деталях законодательства и практические советы по взаимодействию с работодателями в случае спорных ситуаций.

Депутат партии «Единая Россия» Наталья Гречаная отметила, что такие мероприятия способствуют повышению правовой грамотности и осведомленности среди трудящихся и содействует укреплению рабочих прав, а также созданию справедливых условий труда для всех граждан страны.

Благодаря этим приемам жители имеют возможность разобраться в своих проблемах и получить необходимую поддержку.

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