Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки прошла в Химках

В городском округе Химки завершилась неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки. Общественная приемная «Единой России» приняла более 20 человек, чьи обращения касались различных аспектов социальной защиты.

Вопросы жителей рассмотрели депутат Государственной думы Ирина Роднина, а также депутаты Глеб Демченко, Юлия Мамай, Александр Дряннов и Владислав Мирзонов.

Глеб Демченко отметил, что личные приемы депутатов по социальным вопросам играют важную роль в обеспечении комфорта жителей, а эффективное взаимодействие с населением является ключевым фактором.

Инициатива главы городского округа Дмитрия Волошина о системе взаимодействия между активными жителями и муниципальными депутатами продолжает функционировать, стремясь к решению проблем в сферах ЖКХ и благоустройства согласно принципу «житель всегда прав».

Напомним, что общественная приемная «Единой России» в Химках продолжит свою работу на постоянной основе. Жители могут обратиться за консультацией или записаться на прием на улице Кирова, 19.

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