Неделя правовой поддержки прошла в Мытищах

Общественная приемная отделения партии «Единая Россия» организовала прием жиетелй по правовым вопросам. Подобные мероприятия помогают решать проблемы жителей Мытищ.

Многодетная мама из Мытищ обратилась с вопросом о социальной выплате. Ей положен земельный участок, но она бы хотела получить денежную компенсацию. Мера соцподдрежки новая, и механизм ее работы пока не ясен жителям. Полученные средства, многодетная мать хочет использовать на расширении жилплощади.

Общественники ее проконсультировали и помогли собрать необходимые документы.

Другой вопрос касался поддержки беженцев из Белгородской области. Нуждающихся в помощи проконсультировали и составили план адаптации на новом месте.

«Благодаря таким обращениям можно решать актуальные проблемы, находить оптимальные решения и повышать уровень доверия и понимания среди наших граждан», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

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