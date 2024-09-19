Неделя правовой поддержки прошла в Мытищах
Общественная приемная отделения партии «Единая Россия» организовала прием жиетелй по правовым вопросам. Подобные мероприятия помогают решать проблемы жителей Мытищ.
Общественная приемная отделения партии «Единая Россия» организовала прием жиетелй по правовым вопросам. Подобные мероприятия помогают решать проблемы жителей Мытищ.
Многодетная мама из Мытищ обратилась с вопросом о социальной выплате. Ей положен земельный участок, но она бы хотела получить денежную компенсацию. Мера соцподдрежки новая, и механизм ее работы пока не ясен жителям. Полученные средства, многодетная мать хочет использовать на расширении жилплощади.
Общественники ее проконсультировали и помогли собрать необходимые документы.
Другой вопрос касался поддержки беженцев из Белгородской области. Нуждающихся в помощи проконсультировали и составили план адаптации на новом месте.
«Благодаря таким обращениям можно решать актуальные проблемы, находить оптимальные решения и повышать уровень доверия и понимания среди наших граждан», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.
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