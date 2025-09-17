Неделя культурных и спортивных событий пройдет в Солнечногорске

С 17 по 21 сентября для жителей и гостей округа подготовили насыщенную программу. Все мероприятия будут проходить на набережной «Выстрел» и в городском парке культуры и отдыха, вход свободный.

Горожан ждут мастер-классы по рукоделию, детские развлекательные программы и настольные игры. В спортивной части анонсированы утренняя зарядка, занятия зумбой, тренировку и традиционный забег «Пять верст». Финалом выходных станет концерт воспитанников музыкальной школы «Гитарус».

«Прекрасная осенняя погода дает возможность насладиться золотыми пейзажами и провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе. Помимо творческих и спортивных мероприятий, жители также могут принять участие в тематическом забеге „Против наркотиков“. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Подробное расписание событий и актуальные обновления доступны на афишах в парке, в официальном телеграм-канале и на сайте.