Неделя китайской культуры прошла в школах Лыткарина

В лыткаринской гимназии № 7 завершился масштабный культурно-образовательный марафон, посвященный традициям Поднебесной. В течение целой недели стены учебного заведения были украшены алыми фонариками, а в коридорах звучала традиционная музыка.

Итогом этого погружения стал большой общешкольный праздник «Код Китая», объединивший учеников, педагогов и родителей. Подготовка к финалу шла несколько дней. Гимназисты не просто изучали теорию, а буквально «проживали» китайскую культуру. На мастер-классах дети своими руками мастерили бумажные фонари — символы удачи и процветания, знакомились с историческими вехами великой цивилизации и даже осваивали азы восточной кулинарии, пробуя готовить традиционные блюда.

Кульминацией праздника стала творческая программа. Под руководством преподавателя китайского языка Маргариты Казуниной ученики, выбравшие этот язык для изучения, представили свои достижения. Со сцены звучали стихи и популярные песни на китайском языке.