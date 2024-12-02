«Не ожидал, что обнимемся». Волонтер из Химок — о выступлении SHAMAN на форуме молодежи

Заслуженный артист России SHAMAN выступил на встрече проекта «Мы — будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. В какой-то момент он спустился со сцены и вышел в зрительный зал, где пожал руку школьнику из Химок Александру Тарасову. Своими впечатлениями от встречи с певцом парень поделился с 360.ru.

«Я не ждал, что он выйдет со сцены, ко мне спрыгнет, что мы с ним обнимемся, что он пожмет руку. Я думал, что через охранника передам ему зайчика, которого мы сделали в нашем волонтерском отряде. Надеялся, что на пресс-конференции выпадет шанс сфоткаться и пожать руку, но что он сам придет ко мне — вообще не ожидал Это было круто!» — поделился эмоциями Александр.

Школьник состоит в местном волонтерском штабе и в «Молодой гвардии». В свободное от занятий время ребята делают игрушки с конфетами внутри и сухие души, занимаются сбором гуманитарной помощи.

Вместе с другими волонтерами Александр Тарасов приехал в Красногорск на встречу проекта «Мы — будущее. Сила смыслов». Ребят поприветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что рад видеть молодых и активных людей со всех уголков региона, и поблагодарил всех за полезную работу.