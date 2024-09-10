Названы меры поддержки социального предпринимательства Подмосковья

Действующие в Московской области меры поддержки малых и средних предпринимателей социальной направленности вывели регион в лидеры по этому сектору бизнеса. На сегодняшний день в Подмосковье действуют 1220 компаний, которые берут на работу людей с ограниченными возможностями или занимаются выпуском товаров и услуг для детей и взрослых с различными заболеваниями. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что в регионе действуют две меры поддержки таких предпринимателей. Первая субсидия предусматривает выделение до двух миллионов рублей для возмещения операционных затрат. Средства можно потратить на компенсацию аренды помещений и или жилищно-коммунальных услуг.

«Прием заявок в этом году уже состоялся. Здесь 330 компаний подали заявки», — заявила Зиновьева.

Второй вид поддержки социальных предпринимателей — специальные гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

«Предприниматель должен предоставить софинансирование в размере 25%. Прием заявок в этом году также завершен, подали 107 заявок», — добавила министр.

Зиновьева подчеркнула, что на инвестиционном портале Московской области действует специальный календарь по выделению субсидий. На площадке можно узнать не только даты приема заявок, но и сразу оформить свой запрос.

Кроме поддержки социального предпринимательства, со 2 сентября в Подмосковье от представителей малого и среднего предпринимательства начали принимать заявки на субсидию для покупки промышленного оборудования.

Максимальная сумма составляет 20 миллионов рублей, полученные средства можно направить на 50% затрат по покупке оборудования. Заявки принимают на инвестиционном портале Московской области до 3 октября.

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