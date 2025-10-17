Название для лесопарка в Дзержинском выберут в Люберцах 17 октября

В городском округе проходит голосование за выбор названия для благоустроенной части Томилинского лесопарка в Дзержинском. Итоги опроса жителей Люберец подведут 17 октября.

Голосование проходит в аккаунте главы городского округа Владимира Волкова в Telegram. Участники опроса могут выбрать одно из четырех названий или предложить свой вариант.

Владимир Волков рассказал, что спортивная общественность Дзержинского предложила дать благоустроенной части Томилинского лесопарка со стороны Лесной улицы название «Чемпион».

«И это не случайно: в лесу уже много лет тренируются будущие звезды лыжного спорта. В числе прославленных воспитанников — олимпийский чемпион Никита Крюков. Бронзовый призер Игр Наталья Коростелева тренирует здесь детей и принимала активное участие в проектировании зоны отдыха», — отметил глава Люберец.

Напомним, ранее жители городского округа выбрали названия для корпусов дзержинской гимназии № 5 и новой автодороги, соединившей Лыткарино и Дзержинский.