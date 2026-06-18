Назначена дата прощания с космонавтом Александром Самокутяевым в Подмосковье

В Мытищах 19 июня пройдет гражданская панихида по ушедшему на 57-м году жизни депутату Госдумы, летчику-космонавту Александру Самокутяеву. Информация об этом появилась на его странице в соцсети «ВКонтакте» .

«Прощание с Александром Михайловичем Самокутяевым пройдет в пятницу, 19 июня, на территории Федерального военного мемориала „Пантеон защитников Отечества“», — сообщили его близкие.

Желающих проститься с Самокутяевым пригласили к полудню. Сбор назначен у правых ворот.

О смерти летчика-космонавта стало известно 17 июня. Самокутяев носил звание Героя России. Он дважды летал в космос в 2011 и 2015 годах и провел на орбите около года. На его счету почти 10 часов работы в открытом космосе. С 2020 году представлял в Госдуме Пензенскую область.