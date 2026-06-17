Умер космонавт Александр Самокутяев

Летчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной думы восьмого созыва Александр Самокутяев скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, где космонавт родился и которую представлял в парламенте.

Самокутяев работал в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и активно защищал интересы родного региона. Был почетным гражданином Пензы.

Губернатор Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков и местные депутаты выразили соболезнования родным и близким покойного.

Причина смерти не уточняется.

Самокутяев окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков и с 1992 по 1998 год служил в Военно-воздушных силах. Воинское звание — полковник. В 2003 году стал кандидатом в космонавты. Совершил два полета в космос: с 4 апреля по 16 сентября 2011 года и с 25 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года. Был женат, воспитал дочь.