Навалы мусора у деревни Мотяково уберут по требованию Минэкологии | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:13 Навалы мусора у деревни Мотяково уберут по требованию Минэкологии Минэкологии МО.

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Нарушения по обращению с отходами начали устранять в городском округе Люберцы по требованию Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Незаконные свалки отходов обнаружили в промышленной зоне вблизи деревни Мотяково.

«На 12 земельных участках выявлены факты незаконного складирования мусора. Свалки были скрыты за сплошными металлическими заборами, возведенными незаконно», — напомнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Всем владельцам земли выдали предупреждения о недопустимости нарушений. Собственники уже начали убирать навалы, а один из участков полностью очистили и привели в первоначальный вид. Ликвидация свалок продолжается.

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