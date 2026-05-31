Наукоград Протвино отметил День города

30 мая в Протвино прошли торжества, посвященные Дню города. Для жителей подготовили концертную программу, развлечения для детей и выступления известных артистов.

Праздник объединил жителей разных возрастов. Для детей организовали анимационные площадки и розыгрыши призов, а для взрослых подготовили насыщенную концертную программу. На сцену вышли заслуженная артистка России Марина Девятова и группа «Нэнси», чьи выступления стали одним из главных событий дня. Свой вклад в создание праздничной атмосферы внесли и творческие коллективы КДЦ «Протон».

Протвино остается одним из крупнейших научных центров Подмосковья. Город продолжает развиваться, уделяя внимание не только научному потенциалу, но и качеству жизни жителей. Сегодня здесь реализуют проекты, направленные на обновление социальной инфраструктуры и общественных пространств.

«Главное богатство Протвино — его жители. Именно для них создаются новые возможности для комфортной жизни, работы и отдыха», — подчеркнули организаторы праздника.

В ближайшее время в городе завершат капитальный ремонт второго корпуса лицея Протвино. После открытия обновленного здания учащиеся смогут заниматься в современных и более комфортных условиях. Также в Протвино приступят к благоустройству сквера Мирабель. После обновления территория станет новым местом для прогулок, семейного отдыха и проведения досуга на свежем воздухе.

День города стал поводом не только вспомнить историю Протвино, но и обозначить планы на будущее. Развитие образовательных учреждений и общественных пространств остается одним из ключевых направлений работы в городе.