Научный сотрудник из Подольска приобрел квартиру по соципотеке

Ученый из Подольска Петр Отраднов стал владельцем двухкомнатной квартиры. Это стало возможным благодаря его участию в программе «Социальная ипотека».

Пётр уже семь лет работает во Всероссийском научно-исследовательском институте животноводства — филиале Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста. Он занимается аналитикой в селекции.

Научный сотрудник давно мечтал о собственном жилье, проживая в съемном. О госпрограмме он узнал от коллег.

«Основным критерием при выборе жилья была шаговая доступность от работы в микрорайоне Дубровицы. Еще хотелось красивый вид из окна, наличие транспортной инфраструктуры и магазинов. Свою мечту я воплотил в реальность», — поделился Петр Отраднов.

Напомним, что программу реализуют в Подмосковье по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года. Подробности есть на сайте.