Научный квест по робототехнике прошел в лицее № 5 в Подольске

Более чем в 30 школах провели «Научный квест выходного дня», объединивший школьников всех возрастов, их родителей и педагогов. В лицее № 5 особое внимание уделили ранней профориентации и развитию талантов в сфере робототехники и информационных технологий.

На квесте были представлены проекты лауреатов городских и региональных конкурсов «Юный конструктор» и «Юный исследователь», а также финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Шаг в будущее».

Старшеклассники посетили мастер-классы по естественным наукам, такие как «Физика вокруг нас» и «Химия: исследовательская лаборатория». Ребята также участвовали в профориентационной программе «Билет в будущее», где педагог рассказала о возможностях поступления в колледжи и вузы Подольска.

Ученицы четвертого класса продемонстрировали проект «Безопасный дом» с роботом, который распознает лица, отличая знакомых от незнакомых.