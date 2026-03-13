Научный коммуникатор из Сергиева Посада представит Россию на международном форуме

Научный коммуникатор Галина Овчинникова представит Россию на международном форуме в области популяризации науки. Она занимается привитием детям любви к естественным наукам и поддержкой их интереса к окружающему миру.

С 2020 года Галина успешно рассказывает о сложных научных явлениях простым и понятным языком. В 2023 году она вышла на международный уровень и была приглашена в китайский город Ухань на выставку «Популярная наука» (Science Belt forum). Цель форума — показать, как наука интегрируется в разные сферы жизни.

За пять лет Галина подготовила более 15 специалистов по научной коммуникации. Сейчас с ней работают свыше семи человек, которые помогают детям полюбить науку.

Проект «Интересное место», по словам Галины, создан для объединения семьи и друзей. Это пространство, где можно встретиться, поиграть в настольные игры или отпраздновать день рождения в познавательном формате.

В январе 2025 года Галина запустила анти-музей науки «Территория открытий». Это пространство, где наука становится доступной каждому. За 5 лет команда провела уже более 3000 программ, участниками которых стали свыше 10 тысяч детей. Галина гордится тем, что ребята получают знания на практике и уносят этот опыт с собой в жизнь.