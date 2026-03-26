Научный форум для школьников прошел в Химках

В школе № 29 Химок состоялась конференция «Первые шаги в науку» для младшеклассников. Ребята представили свои разработки и эксперименты, доказав, что возраст открытиям не помеха.

Открыли интеллектуальный марафон муниципальные депутаты Ирина Спирина и директор школы Наталья Каныгина.

«Для нас эта конференция — возможность увидеть потенциал каждого ребенка. Мы создаем условия, в которых школьник может почувствовать себя настоящим ученым, творцом. Главная цель — выявить и поддержать одаренных детей, склонных к исследованиям, и помочь им сделать первые, самые важные шаги в науке. Глядя на горящие глаза участников и уровень их работ, я уверена: будущее нашей науки в надежных руках», — подчеркнула в своем приветственном слове Наталья Каныгина.

Мероприятие стало итоговым смотром талантов начальной школы. Ребята публично представили результаты проектной и исследовательской работы, которой занимались в течение года. Конференция работала по нескольким секциям: инженерной, исследовательской и социальной. Юные дарования защищали доклады, показывали собственноручно созданные модели, проводили эксперименты и демонстрировали творческие работы.

«Приятно видеть, с какой серьезностью и глубиной дети подходят к своим темам. Конференция формирует у учащихся навыки проектной работы и публичного выступления, которые пригодятся им в любой профессии. Популяризация интереса к науке, экспериментам и самостоятельному поиску знаний с ранних лет — это инвестиция в интеллектуальный капитал нашего города и страны», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

По итогам мероприятия лучшие работы отобрали для участия в муниципальных и городских конкурсах. Портфолио юных исследователей пополнились дипломами и сертификатами.