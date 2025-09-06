Научный фестиваль прошел в Балашихе в День города

На площади у Ледового дворца «Арена „Балашиха“» в День города провели IV Научный фестиваль «Хочу все знать!». Его посетили глава муниципалитета Сергей Юров и председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов.

На мероприятии организовали несколько площадок. Педагоги и воспитанники 33 общеобразовательных организаций и двух учреждений дополнительного образования представили гостям фестиваля научные проекты, опыты, лабораторные исследования, эксперименты. Все желающие смогли попробовать в действии различные технические разработки. Дети побывали на мастер-классах, увидели физические опыты и математические фокусы.

Отметим, что в честь 195-летия Балашихи в парках «Пехорка» и Пестовский, а также в Ольгинском и Вишняковском лесопарках проведут развлекательную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.