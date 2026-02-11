Научных работников наградили в Подольске

В Подольске состоялась торжественная церемония награждения научных работников, приуроченная ко Дню российской науки. Глава городского округа Григорий Артамонов вручил награды тем, кто ежедневным трудом создает будущее страны, совершая открытия в лабораториях и институтах.

Среди награжденных — Галина Карликова, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института животноводства имени Льва Эрнста. В науку она пришла в 1989 году, а с 1993 года работает в ВИЖ. «Я прошла многие темы научные. Сейчас я занимаюсь молоком, качеством молочных продуктов, компонентным составом молока. Мы определяем до 23 компонентов молока», — рассказала Галина Карликова.

Еще одним лауреатом стал Дмитрий Хохлов, который уже 15 лет трудится на предприятии «ЗиО» («Подольский машиностроительный завод»), где разрабатывает и совершенствует технологии производства. «Мы открываем новое направление по дожигающим устройствам парогазовых установок. Это когда мы хотим увеличить тот потенциал, который есть у газовой турбины, чтобы котлы могли больше снимать мощности и больше давать тепла в сеть», — пояснил ученый.

Всего в здании администрации округа были отмечены более 20 научных сотрудников. Эти специалисты не только совершают новые открытия, но и активно передают опыт подрастающему поколению, внося вклад в развитие многогранного научного потенциала России.

«Я хотел бы всех поблагодарить за вашу работу, за ваше призвание. До сих пор считаю, что это тяжелый, кропотливый труд, нужно иметь определенный склад характера. Хотелось бы пожелать благополучия, чтобы вас вдохновляла ваша работа, чтобы вас посещали идеи, которые дадут знаковый результат», — обратился к ученым Григорий Артамонов.