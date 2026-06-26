Научную конференцию по истории Церкви провели в Можайске

С 24 по 26 июня в выставочном зале Можайского культурно-досугового центра прошла 33-я Всероссийская научная конференция «Макариевские чтения». Мероприятие объединило более полусотни участников — ученых, академиков, докторов и кандидатов наук, специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Можайска, Сергиева Посада, Белозерска, Краснодара, Калуги и других городов.

Организатором конференции выступили администрация Можайского округа, Академия художеств Санкт-Петербурга и Всероссийское общество Святителя Макария. Игумен Лужецкого Богородице-Рождественского Ферапонтова монастыря Давид (Кургузов) отслужил молебен перед иконой Святителя Макария, после чего началось прослушивание научных докладов.

Основная тема конференции — «Значение Московской кафедры в истории Русской Православной Церкви». Чтения посвящены памяти митрополита Московского и всея Руси Святителя Макария, который в 1523–1526 годах был настоятелем Лужецкого Ферапонтова монастыря в Можайске, а также 700-летию основания Успенского собора Московского Кремля.

В первый день заслушали восемь научных докладов. Особый интерес вызвала работа кандидата исторических наук Марии Николаевой «Древние монастыри Можайска», а также доклады краеведа Михаила Виноградова о графах Уваровых и замечательных людях Можайского уезда XIX века.

Для участников организовали экскурсию в выставочный отдел Можайского культурно-досугового центра, где они увидели около сотни графических зарисовок и портретов участников прошлых лет, выполненных художником Геннадием Бондаренко. Также гости посетили Лужецкий монастырь и Дом-музей художника Сергея Герасимова.

Научный сотрудник Кирилло-Белозерского музея-заповедника Елена Щурина высоко оценила работу можайских коллег, отметив тематически правильное расположение экспонатов и постоянное пополнение экспозиций раритетами периода Великой Отечественной войны.