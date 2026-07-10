Научную конференцию о развитии картофелеводства провели в Люберцах

Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха

Фото: Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха

В Федеральном исследовательском центре картофеля имени А. Г. Лорха в Люберцах 8 и 9 июля прошла научно-практическая конференция. Ее посвятили развитию отечественного картофелеводства.

Представители научных организаций, аграрных предприятий, селекционно-семеноводческих компаний и профильные специалисты обсудили актуальные вопросы отрасли, уделив особое внимание перспективам селекции, семеноводства и переработки картофеля.

Участники рассмотрели ключевые направления развития картофелеводства, включая совершенствование селекционной работы и генетических исследований, внедрение современных технологий выращивания, развитие системы семеноводства. Также они коснулись тем защиты растений и совершенствование методов хранения и переработки урожая.

Одним из главных вопросов стало повышение качества отечественного картофеля и увеличение объемов его производства за счет применения современных научных разработок.

Практическая программа включала демонстрацию экспериментального генофонда картофеля, современных средств защиты растений и образцов сельскохозяйственной техники. Это позволило участникам познакомиться с новыми решениями, которые могут быть использованы в производстве.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют быстрому внедрению научных достижений в агропромышленный комплекс, помогают обмену профессиональным опытом и создают условия для дальнейшего развития отрасли.