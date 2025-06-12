Научному поселку Оболенск в округе Серпухов исполнилось 50 лет

День поселка отметили в Оболенске в городском округе Серпухов. Населенному пункту исполнилось полвека с даты основания.

Поселок Оболенск — это крупнейший центр биофармацевтической отрасли. Здесь располагается Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», которое появилось на базе Всероссийского научно-исследовательского института прикладной микробиологии. Там выпускают свыше 89 препаратов для диагностики различных заболеваний. Научный центр является градообразующим.

Всего в Оболенске насчитывают 42 предприятия. Фармацевтические разработки компаний АО «Алиум», ООО «Герофарм», «Вифитех» известны по всей России.

Юбилей поселка Оболенск отметили праздничным концертом «Подмосковные вечера».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.