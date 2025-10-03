Научное предприятие «Звезда» в Люберцах отметило 73-летие

Научно-производственное предприятие «Звезда» в Люберцах специализируется на разработке и производстве систем жизнеобеспечения пилотов и космонавтов. Коллектив отметил 73-летие компании.

Глава городского округа Люберцы поздравил сотрудников с этим событием.

«Разработанные на люберецком предприятии системы жизнеобеспечения, спасения и дозаправки в полете стали настоящим прорывом, обеспечивающим безопасность пилотов и космонавтов по всему миру. Особая гордость: в коллективе „Звезды“ работают более 900 люберчан — талантливых инженеров, конструкторов и рабочих, чей труд служит примером профессионализма и преданности Родине. В лице генерального директора — главного конструктора Сергея Сергеевича Позднякова желаю всему коллективу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в укреплении обороноспособности и технологической мощи России!» — отметил Владимир Волков.

Предприятие «Звезда» основано в 1952 году, а в 1994-м преобразовано в акционерное общество. Инновации компании используют в военных и гражданских самолетах, российских и международных космических станциях, внося неоценимый вклад в развитие авиации и космонавтики.