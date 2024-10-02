Научно-производственное предприятие во Фрязине отпраздновало 70-летие

Научно-производственное предприятие «Циклон-Тест» в городском округе Фрязино отпраздновало свой 70-летний юбилей. Компания зарекомендовала себя как один из ведущих центров по сертификации и испытаниям товаров в России.

Помимо испытаний электронной техники различного назначения, «Циклон-Тест» активно занимается разработкой и производством медицинской диагностической аппаратуры, а также вопросами охраны труда.

Исполнительный директор предприятия Алексей Петрухин отметил высокий уровень профессионализма сотрудников и наличие передовых лабораторий, специализирующихся на безопасности продукции.

«У нас лучшие лаборатории на магнитной безопасности и лучшие кадры», — подчеркнул он, добавив, что испытательно-лабораторный центр предприятия уже более 20 лет успешно решает задачи охраны труда.

На торжественном мероприятии глава округа Дмитрий Воробьев поздравил коллектив с юбилеем, отметив значимость накопленного опыта и инновационных решений компании для общества. Он вручил благодарственные письма заслуженным работникам за их добросовестный труд и высокий профессионализм.

В команде «Циклон-Тест» трудится около 100 человек, которые ежедневно вносят свой вклад в разработку и производство высокотехнологичной продукции. Их усилия неоднократно отмечались наградами за вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и перевыполнение плановых показателей.