Молодежная научная конференция по вопросам религии прошла в Химках

Более 300 студентов из колледжей Московской области приняли участие в конференции «Молодежь и религия». На встрече, которую провели в театре «Наш дом», выступил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, а также заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев.

Главной темой обсуждения стал вопрос участия семьи, церкви и государства в формировании целей современного человека.

«Поговорили о семье, вере в Бога, в себя и наше Отечество. Больше ориентировались на вопросы молодежи, что они хотели услышать и узнать. Наши священники будут и дальше продолжать такое активное взаимодействие», — рассказал епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Студенты задали почетным гостям конференции интересующие их вопросы, касающиеся веры и ее влиянии на формирование личности в условиях современных тенденций и ритма жизни.

«Такие мероприятия подчеркивают особую роль, которая уделяется духовно-нравственному воспитанию молодежи в нашем городском округе и во всем регионе. Очень важно и присутствие священнослужителей, которые занимают активную общественную позицию, участвуют в различных патриотических, образовательных и культурных проектах», — отметил председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Научно-практическая конференция состоялась в рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений.

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