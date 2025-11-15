Научно-исследовательскую лабораторию открыли в Сергиевом Посаде

Лаборатория «Улыбка без границ» появилась в Сергиевом Посаде. Это стало возможным благодаря победе родителей учеников Хотьковской школы № 5 в грантовом конкурсе.

Инициативная группа приняла участие в конкурсе от всероссийского общества «Знание» в номинации «Научное познание». На выигранные деньги купили 3D-сканер, принтер и другое современное оборудование.

Школьники под руководством педагогов смогут изучать здесь свойства биоматериалов, которые используются в зубопротезировании и медицинской сфере, осваивать методики исследования и анализа современных материалов.

Торжественное открытие прошло 13 ноября. Для детей провели первый учебный семинар. Участники создали гипсовые модели челюсти.

«Открытие такой лаборатории дает школьникам уникальную возможность проявить творческий потенциал, развить исследовательские способности, принять участие в различных научных проектах. Ребята получат опыт работы с современными технологиями, а мастер-классы помогут им закрепить теоретические знания на практике», — прокомментировали в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.