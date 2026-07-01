Научно-испытательный полигон в Воскресенске отметил 85-летие

На торжественном мероприятии вручили заслуженные награды лучшим работникам. Алексей Малкин поблагодарил каждого сотрудника за добросовестный труд, преданность делу и ответственность.

«Отдельные слова признательности — ветеранам, которые стояли у истоков и создавали историю предприятия. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных успехов и дальнейшего процветания на благо Воскресенска и нашей великой России», — обратился к коллективу предприятия глава Воскресенска.

ФКП «ГкНИПАС имени Л. К. Сафронова» был создан 27 июня 1941 года. Его основной задачей являются наземные испытания и отработка авиационной техники. На стендах моделируют условия реального применения изделий, в том числе со снаряженными элементами. На предприятии трудится коллектив настоящих профессионалов, которые вносят значительный вклад в развитие не только Воскресенска, но и всей страны.