Научная конференция прошла школе «Багратион» в Одинцове

В научно-практической конференции приняли участие ученики проекта «Курчатовские классы». Мероприятие объединило юных исследователей, которые представили свои работы в двух актуальных направлениях: природоподобные НБИКС-технологии и современные биотехнологии.
Участники конференции продемонстрировали серьезный подход к работе во время выступлений с исследовательскими проектами. В состав экспертного жюри вошли кандидаты медицинских и химических наук. Они отметили в проектах ребят понимание современных тенденций в науке. Особый интерес вызвали практические разработки школьников, которые имеют реальные перспективы для реализации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу. По его словам, важно вовлекать молодых людей в эту работу так, чтобы у них было желание проявить себя.
Отправившегося на СВО из колонии россиянина задержали после обмена пленными
ВСУ учились пользоваться западной техникой по YouTube из-за бегства инструкторов
«Сможет заработать 150-200 тысяч». Освобожденному по УДО актеру Ефремову предложили работу
Более 30 млн нарушений нашли в магазинах «Светофор» за 2 года
«Омерзительная восьмерка» сожгла свыше 200 единиц техники ВСУ под Курском
Жительнице Камчатки грозит 3 года тюрьмы за прописку в своем доме 116 мигрантов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте