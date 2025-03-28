Научная конференция прошла школе «Багратион» в Одинцове

В научно-практической конференции приняли участие ученики проекта «Курчатовские классы». Мероприятие объединило юных исследователей, которые представили свои работы в двух актуальных направлениях: природоподобные НБИКС-технологии и современные биотехнологии.

Участники конференции продемонстрировали серьезный подход к работе во время выступлений с исследовательскими проектами. В состав экспертного жюри вошли кандидаты медицинских и химических наук. Они отметили в проектах ребят понимание современных тенденций в науке. Особый интерес вызвали практические разработки школьников, которые имеют реальные перспективы для реализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу. По его словам, важно вовлекать молодых людей в эту работу так, чтобы у них было желание проявить себя.