Национальный праздник «Молдавские колядки» прошел в экопарке в Дмитрове

Культурно-образовательный центр Молдовы в России провел в Дмитрове национальный праздник. Гости поучаствовали в шествиях, познакомились с культурой страны, а также попробовали традиционные угощения.

Праздничное мероприятие прошло в экопарке «Рождествено». Участниками стали свыше 300 гостей.

Они присоединились к представлениям, увидели национальные костюмы и познакомились с традицией праздника и поверьями.

Для гостей экопарка подготовили также творческие программы. Они поучаствовали в народных гуляниях с обрядами и тематических мастер-классах.

Все желающие могли научиться готовить молдавский суп «зама» и продегустировать молдавские блюда и напитки.

Перед зрителями выступили молдавские артисты. Отметим, что в Культурно-образовательных центрах Молдовы в регионах России регулярно организуют различные мероприятия.