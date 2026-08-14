Наташинский парк обработали от клещей в Люберцах

Наташинский парк — популярная зеленая зона Люберец, один из символов города. В теплое время года парк становится точкой притяжения для люберчан, и особенно важно, чтобы отдых здесь был не только комфортным, но и безопасным.

Площадь Наташинского парка составляет 19,5 гектара. Специалисты метр за метром обработали территорию от клещей. Особое внимание уделили траве, кустарникам и участкам вдоль прогулочных дорожек. Даже если клещей не обнаружили, плановые обработки не отменяют — по контракту с дирекцией парка их проводят дважды в год, поскольку это одна из основных профилактических мер в местах массового отдыха. Специальным составом обрабатывают зеленые зоны, где членистоногие могут поджидать человека или домашнее животное.

Такая процедура требует соблюдения мер безопасности — жителей Люберец предупредили соответствующими информационными стендами. Защитное действие препарата сохраняется до двух месяцев. Но даже после профилактической обработки специалисты советуют не забывать об элементарных мерах предосторожности: выбирать закрытую одежду, использовать разрешенные средства защиты, а после прогулки осматривать себя, детей и домашних животных.