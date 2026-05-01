Насыщенная программа ждет гостей в музее техники Вадима Задорожного на майских праздниках

В музее техники Вадима Задорожного в городском округе Красногорск началась насыщенная программа мероприятий на майских праздниках. Посетители могут не только прогуляться среди ретроавтомобилей, но и окунуться в мир творчества и гастрономии.

Одной из главных точек притяжения стала ярмарка, где мастера представляют свои изделия. Представители творческого объединения «Лик» привезли украшения, аксессуары и интерьерные вещи, выполненные в техниках золотного шитья, вышивки и бисера. «Каждая работа — ручная, с вниманием к деталям и традициям», — отмечает методист Светлана Шеина.

На гастрономической части ярмарки предприниматель Ольга Субботина представляет авторское драже с необычными вкусами. Среди предложений — классические и экспериментальные сочетания, а также варианты без сахара и орехов.

Кроме того, гости могут попробовать продукты, которые меняют привычное представление о еде. Специалист по пищевым технологиям Татьяна Вьюгина привезла разработки на основе кедра и конопли, включая песто с ядром конопли и десерты из кедровой муки.

Помимо ярмарки, в праздничные дни гостей ждут катания на ретротехнике, мастер-классы, детские активности, выступления артистов и тематические события. Особенной атмосферой будет наполнен праздник 9 Мая с концертами и творческими коллективами.