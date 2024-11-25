Форум ко Дню матери прошел в Реутове

Мероприятие «Мамы Реутова» состоялось в городском округе в первый раз. Форум посетили глава муниципалитета Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Спикер областного парламента поздравил с праздником всех матерей и поблагодарил за их важный вклад в поддержку участников спецоперации, а также за все, что они делают для наукограда и своих семей.

Филипп Науменко пообещал участникам форума подобрать помещение для хранения собранного волонтерами гуманитарного груза, а также место для различных мероприятий, которые проводят женские сообщества и объединения.

Участницы форума обсудили темы образования, социально ориентированного бизнеса, саморазвития и поддержки опекунских семей образования. Целью мероприятия стало объединение активных жительниц городского округа, готовых лично участвовать в развитии Реутова, решение важных вопросов и обмен опытом.

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