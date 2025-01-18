Настоятель храма Александра Невского посетил Семейный центр в Дмитрове

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского — Патриаршего подворья при Московском государственном институте международных отношений, вместе с прихожанами храма посетил воспитанников Семейного центра, чтобы поздравить их с Рождеством накануне праздника Крещения Господня. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Отец Игорь начал встречу с беседы о значении Рождества Христова, рассказав детям об историческом и духовном контексте праздника. Он подчеркнул важность уважения к традициям и духовным ценностям, которые формируют основу культуры и нравственности подрастающего поколения.

Ребята подготовили для гостей творческую программу: читали стихи, исполняли песни и показывали свои таланты. Их искренность и старание создали особую атмосферу радости и взаимопонимания. Прихожане храма также присоединились к поздравлениям, выражая поддержку и радость от общения.

Кульминацией встречи стало вручение подарков воспитанникам центра. В ответ дети подарили гостям поделки, сделанные своими руками с любовью и заботой. Эти трогательные моменты оставили у всех участников мероприятия теплые воспоминания.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина отметила, что такие беседы играют важную роль в формировании у младшего поколения понимания и уважения к духовным ценностям и традициям.