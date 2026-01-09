«Настоящее единство». В Солнечногорске продолжают борьбу с последствиями снегопада

Снегопад накрыл Солнечногорск, городские коммунальные службы второй день работают в усиленном режиме. Об этом в телеграм-канале сообщил глава городского округа Константин Михальков.

На улицы вышли сотрудники коммунальных служб и подрядных организаций, горожане также не остались в стороне. Волонтеры доставляют работникам горячее питание.

«Вторые сутки наш округ находится в режиме усиленной работы из-за сильного снегопада. <…> Это — настоящее единство, когда и власть, и жители, и предприятия работают вместе для решения общей задачи», — отметил Михальков.

Глава округа попросил горожан помочь работе техники, не оставлять машины на проезжей части и не пользоваться личным транспортом.

Последствия циклона в Подмосковье ликвидируют более 1,1 тысячи дорожников и 620 единиц спецтехники. Работы ведутся круглосуточно.