Насосное оборудование заменили в котельной на улице Попова в Люберцах

В рамках масштабной подготовки к отопительному сезону специалисты «Люберецкой теплосети» заменили насосное оборудование на котельной по улице Попова — одном из крупнейших тепловых узлов города. Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 188 многоквартирных домов и 18 социальных объектов.

Здание котельной было построено в 1978 году. В настоящее время здесь завершается строительство новой блочно-модульной котельной, которая повысит бесперебойность теплоснабжения и перераспределит нагрузку с действующей. Объект планируют запустить до начала отопительного сезона.

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева мы приступили к реализации самой большой программы по обновлению коммунальной инфраструктуры в округе за последние десятилетия — по объему финансирования Люберцы вошли в тройку муниципалитетов Подмосковья. Сейчас возводим сразу три блочно-модульные котельные — на улице Попова в Люберцах, в Марусино и Октябрьском. Планируем запустить их к началу отопительного сезона», — сказал глава округа Владимир Волков.

На ряде объектов основные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду уже завершены. Полностью готова к эксплуатации котельная на Октябрьском проспекте. На улице Льва Толстого завершается замена проблемного участка теплотрассы — здесь проложили современную трубу в пенополиуретановой изоляции с расчетным сроком службы не менее 30 лет.

На сегодняшний день подготовка завершена уже на 43 из 88 котельных округа.