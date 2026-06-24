Наследники погибших участников СВО смогут списать долги по транспортному налогу

Мособлдума приняла закон, позволяющий наследникам погибших участников специальной военной операции обратиться за списанием долгов по транспортному налогу. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Для этого необходимо обратиться в налоговый орган и предоставить два документа — свидетельство о праве на наследство и справку о гибели.

Сейчас в Московской области у участников СВО есть льготы по транспортному налогу на автомобили мощностью до 250 лошадиных сил. В прошлом году Мособлдума продлила их до 1 января 2027 года.

На федеральном уровне ветераны могут не платить налог на одну машину по своему усмотрению, если к ее мощности не применяют повышающий коэффициент.