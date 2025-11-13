Мособлдума продлила льготу по транспортному налогу для участников СВО

Льготу на транспортный налог для участников СВО в Подмосковье продлили до 1 января 2027 года. Такой закон приняли в Мособлдуме в трех чтениях. Под действие льготы теперь также попадают автомобили мощностью до 250 лошадиных сил.

По словам заместителя председателя регионального парламента Олега Рожнова, продление льготы приведет к выпадающим доходам в бюджете региона, однако закон приняли по наказу бойцов, поэтому их пожелание было учтено.

«Мы видим, что льгота достаточно востребована, ею пользуется порядка четырех тысяч наших героев», — сказал Олег Рожнов.

Льготу предоставляют без дополнительной подачи заявления. Если в налоговом уведомлении ее не учли, то необходимо обратиться в УФНС через личный кабинет, МФЦ или по почте.

Мособлдума также приняла закон об оказании участникам СВО с инвалидностью материальной помощи в размере 200 тысяч рублей. По словам председателя парламента Игоря Брынцалова, в следующем году на поддержку военнослужащих направят порядка 30 миллиардов рублей.

«Всего в регионе доступно более 30 мер поддержки участников СВО и их семей. Помимо различных выплат, это также дополнительные льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве, реабилитация и другие», — сказал он.