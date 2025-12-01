«Наш приоритет». Андрей Воробьев — о развитии системы здравоохранения Подмосковья
Андрей Воробьев: Подмосковье продолжит инвестировать в систему здравоохранения
Здравоохранение сегодня остается одной из ключевых тем развития Московской области. О том, как выстраивается работа и какие решения принимаются в этой сфере, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, недавний «здравчас» позволил детально разобрать текущие процессы в медицинской отрасли. В обсуждении участвовали руководители муниципалитетов и главврачи — те, кто ежедневно работают с людьми и лучше всех понимают реальные запросы жителей Московской области.
Отдельный акцент Андрей Воробьев сделал на масштабных инвестициях по национальному проекту: продолжается модернизация поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, реализация программы капитального ремонта и оснащение учреждений современным оборудованием.
«Все это — наш приоритет. Мы и сейчас, и в будущем будем инвестировать в систему здравоохранения. Понимаю, что это очень важно, очень востребовано», — подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что эффективность всей системы во многом зависит от взаимодействия на местах.
Андрей Воробьев уточнил, что в 2025 году 44% жалоб в сфере здравоохранения касались электронного документооборота. Чтобы радикально снизить их количество, необходимо укреплять надежность информационных систем и повышать корректность их работы.
Важным направлением остается и работа с пациентами — как в первичном звене, так и в стационарах. Согласно результатам опроса. ситуация постепенно улучшается во многих муниципалитетах, однако, по словам губернатора, потенциал для роста все еще значительный, особенно в службе скорой помощи и поликлиническом обслуживании.
В условиях стремительного развития технологий — от искусственного интеллекта до телемедицины — игнорировать удобные для людей решения невозможно. Но внедрять их, как подчеркнул глава региона, нужно осмотрительно.
Чтобы цифровые инструменты действительно работали на пользу, нормативная база должна полностью соответствовать новым реалиям.