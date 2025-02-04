Нарушители закона вывезли половину отходов из промзоны в Люберцах

В ходе экологических рейдов в промзоне возле деревни Островцы были обнаружены нарушения природоохранного законодательства. Глава муниципалитета Владимир Волков лично контролирует, как идет работа по их устранению.

Владимир Волков рассказал, что завершается демонтаж очередной печи для сжигания отходов, которая располагалась на участке рядом с Островецким кладбищем. В течение месяца организация по накоплению и транспортировке отходов покинет промзону, поскольку в ходе рейда были найдены нарушения в оформлении разрешительных документов.

На земельном участке при проверке также обнаружили большие объемы строительных, бытовых и растительных отходов, собственником. По словам главы округа, собственник вывозит мусор с территории за свой счет и уже избавился почти от половины общего объема. Уже вывезено более 3 тысяч кубометров отходов.

«Ситуацию держим на контроле до полного устранения нарушений», — подчеркнул руководитель муниципалитета.