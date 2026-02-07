Нарушителей выявили во время рейда на общественном транспорте в Люберцах

В городском округе Люберцы 6 февраля прошел совместный рейд по проверке качества пассажирских перевозок и пресечению нарушений со стороны перевозчиков. Мероприятие провели сотрудники администрации округа совместно с представителями ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция».

Основной целью проверки стало обеспечение безопасности и законности перевозок на территории округа. В ходе рейда был обследован маршрут № 30к, в ходе которого инспекторы проверили три транспортных средства.

«Особое внимание уделялось соблюдению правил оплаты проезда пассажирами, линейно-финансовой дисциплине водителей, а также наличию у водителей полного пакета необходимых документов: разрешений на осуществление пассажирских перевозок, правильно оформленных путевых листов и отметок о прохождении предрейсового медицинского осмотра», — сообщили в управлении транспорта и организации дорожного движения администрации г. о. Люберцы.

По результатам проверки было выявлено пять нарушений. К административной ответственности привлечены два водителя и три пассажира.

По всем вопросам, касающимся работы общественного транспорта в округе, жители могут обращаться в управление транспорта и организации дорожного движения администрации по телефону: 8 (498) 732-80-08 (доб. 431 или 149).