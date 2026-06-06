Нарушителей выявили в Люберцах во время рейда на общественном транспорте

В городском округе Люберцы прошел рейд по проверке работы общественного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории муниципалитета. Основное внимание в ходе мероприятия было уделено соблюдению правил перевозки пассажиров и оплаты проезда.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации муниципалитета и представители ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция». Специалисты проверили четыре транспортных средства, работающих на маршрутах № 23к и № 30к.

В управлении транспорта и организации дорожного движения администрации отметили, что особое внимание инспекторы уделили соблюдению пассажирами правил оплаты проезда, финансовой дисциплине водителей, а также наличию у водителей полного пакета документов: разрешений на перевозку, путевых листов и отметок о прохождении предрейсового медицинского осмотра. По итогам проверки к ответственности привлечены пять пассажиров за безбилетный проезд, а два водителя — за нарушение линейно-финансовой дисциплины. Рейды по соблюдению транспортной дисциплины в Люберцах продолжатся на регулярной основе.