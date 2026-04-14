Нарушителей правил езды на самокатах выявили в Мытищах

Во время профилактических рейдов зафиксировали два нарушения правил дорожного движения. Главная цель проверок — обеспечение безопасности на дорогах и предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Всю информацию о нарушениях оперативно передали в систему оператора проката. Пользователи будут оштрафованы в соответствии с условиями оферты.

Сотрудники администрации округа и представители оператора системы проката средств индивидуальной мобильности регулярно осуществляют подобные проверки.

Дежурным сотрудникам не требуется останавливать транспортные средства для проверки документов или составления протоколов. Они собирают лишь необходимые данные, такие как номер транспортного средства и время нарушения, которые затем передаются в систему оператора. Это позволяет минимизировать неудобства для пользователей и повышает эффективность контроля за соблюдением правил.