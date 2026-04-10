Нарушения в сфере экологии пресекли в Московской области

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области обнаружили и пресекли нарушения экологического законодательства в ряде городских округов. В некоторых случаях потребовалась помощь правоохранительных органов.

«В жилом комплексе „Руза Фэмили Парк“ на Новорижском шоссе выявлен факт незаконной добычи подземных вод, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — В ходе надзорного мероприятия скважина была затампонирована».

Кроме того, в городе Чехов обнаружена незаконная точка приема отходов, ее деятельность пресечена. Сотрудники ОМВД России «Чеховский» задержали самосвал, который перевозил мусор нелегально.

Также на прошлой неделе инспекторы гостехнадзора министерства выявили поддельные удостоверения тракториста-машиниста в Люберцах, Мытищах и Чехове. Материалы по всем случаям направлены в правоохранительные органы для принятия мер.