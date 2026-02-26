Нарушения в обращении с отходами: штрафы для двух жителей Подмосковья

Инспекторы эконадзора Министерства экологии Московской области вынесли постановления о назначении административного наказания в отношении двух граждан, которые нарушили правила обращения с отходами в округах Раменский и Щелково. Факт нарушения был установлен сотрудниками полиции, после чего протоколы были направлены в министерство.

«В деревне Огуднево округа Щелково гражданин выгрузил из фургона строительный мусор», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. В деревне Чулково Раменского округа сотрудники МУ МВД России «Раменское» задержали гражданина, перевозившего строительные отходы без разрешительных документов. По итогам рассмотрения протоколов оба нарушителя были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Министерство экологии напоминает, что лица, работающие с отходами I–IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации. Перевозчики должны иметь паспорт отходов и документы для транспортирования и передачи отходов с указанием количества, цели и места назначения.